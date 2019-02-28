Son Dakika Haberleri: Edirne'nin Dış Ticaretinde İlk Sıraları Bulgaristan ve Rusya Aldı

Edirne'nin Dış Ticaretinde İlk Sıraları Bulgaristan ve Rusya Aldı

1 saat önce

Edirne'de ocak ayında en çok ihracat Bulgaristan'a, en çok ithalat Rusya'dan yapıldı.

Edirne'nin Dış Ticaretinde İlk Sıraları Bulgaristan ve Rusya Aldı, System.String[]
Edirne'de ocak ayında en çok ihracat Bulgaristan'a, en çok ithalat Rusya'dan yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü 2019 Yılı Ocak Ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Edirne'de geçen ay ihracat 3,4 milyon dolar ithalat 3,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Edirne'de geçen ay en çok ihracat Bulgaristan'a, en çok ithalat Rusya'dan yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:05 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Bulgaristan, Edirne, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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