Edirne'nin Dış Ticaretinde İlk Sıraları Bulgaristan ve Rusya Aldı
1 saat önce
Edirne'de ocak ayında en çok ihracat Bulgaristan'a, en çok ithalat Rusya'dan yapıldı.
Edirne
'de ocak ayında en çok ihracat Bulgaristan
'a, en çok ithalat Rusya
'dan yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu
Edirne Bölge Müdürlüğü 2019 Yılı Ocak Ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı.
Buna göre, Edirne'de geçen ay ihracat 3,4 milyon dolar ithalat 3,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Edirne'de geçen ay en çok ihracat Bulgaristan'a, en çok ithalat Rusya'dan yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:05 Kaynak: AA
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