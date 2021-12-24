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Edirne'nin "Enez Ayasofyası" 56 yıl sonra ibadete açıldı - Son Dakika

Edirne'nin "Enez Ayasofyası" 56 yıl sonra ibadete açıldı

24.12.2021 18:52
Edirne'nin "Enez Ayasofyası" 56 yıl sonra ibadete açıldı

Edirne'de 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Enez Ayasofya (Fatih) Cami-i Şerifi 56 yıl sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete ve ziyarete açıldı.

Edirne'de 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Enez Ayasofya (Fatih) Cami-i Şerifi 56 yıl sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete ve ziyarete açıldı.

Fatih Sultan Mehmet'in 1455 yıllında Enez'i fethetmesiyle camiye dönüştürülen mabet, 1965'de meydana gelen depremde büyük zarar görmüştü. Büyük ölçüde zarar gören Enez Ayasofya Cami-i Şerifi ibadete kapatılmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2015 yılında caminin restorasyon çalışması için görüşmeler başlatıldı. 2016 yılında proje ve ihale aşaması sonrası vakfiyesine uygun şekilde restorasyonu Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda tamamlandı. Tarihi Osmanlı camisi 56 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Tarihi cami Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un teşrifleriyle kılınan cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

"CAMİLER, MİNARELER BİZİM TAPU SENETLERİMİZ"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açılışta yaptığı konuşmada, camilerin hem ibadethane hem de din eğitimi noktasında önemli olduğunu vurguladı. Erbaş, "İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğunu söyleyebiliriz. Hz. Muhammed (SAV), caminin içinde sadece namaz kılınması için değil camiyi okul haline getirmişti. İçindeki mektep ise suffe mektebidir. Biz ecdadımızın yolundayız. Selçuklu, Osmanlı ve bugün Cumhuriyet Türkiye'sinde her beldemizde her şehrimiz her köyümüzde camilerimiz var. 90 bin camimiz ile insanımızı hem ibadet noktasında hem de din eğitimi noktasında büyük bir gayret içerisindeyiz. Camilerimiz, minarelerimiz bizim tapu senetlerimiz" diyerek Enez Ayasofya Camii açılışının hayırlı olmasını temenni etti.

"YAKLAŞIK 15 MİLYON 500 BİN LİRA BÜTÇE"

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy yaptığı açılış konuşmasında Enez Ayasofya Camisi'nin restorasyonunda yaklaşık 15 milyon 500 bin lira harcadıklarını söyledi. Ersoy konuşmasında, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2015 yılında başlayan bugün son bulan çalışmada yaklaşık 15 milyon 500 bin lira bir bütçe ayırdık. 2020 İstanbul'da Ayasofya Camii ondan önce Trabzon'da Ayasofya Camii'yi ve İznik Ayasofya Camii'ni ibadete açtıktan sonra bugün Edirne Enez Ayasofya Camii'ni yeniden ibadete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise kültür miraslarının önemine değinerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli vazifesi yurdumuz içerisinde bulunan tarihi mekanları korumak yaşatmak ve gelecek nesillere bir miras olarak bırakmaktır. 56 yıl sonra Sultan Fatih'in yadigarı böylesine önemli bir eser hem de beldenin dışarıya dönük bir vitrini olacak bundan sonraki adımlar ile burası hak ettiği değerin çok üstüne çıkarak hem kültürel destinasyonunu korumaya devam edecek hem de iyi bir turizm noktası olarak kendisini konumlandıracak" diye konuştu.

"GEÇMİŞİ YAŞATARAK GELECEĞİMİZİ İNŞA EDİYORUZ"

Edirne Valisi Ekrem Canalp yaptığı konuşmada Edirne'nin tarihsel anlamdaki değerine vurgu yaptı. Canalp, "Türkiye dünyada en fazla tarihi eser mirasına sahip olan ülkelerden bir tanesidir. Edirne ise Türkiye de en fazla tarihi mirasa sahip illerden bir tanesidir. Enez toprakları ise Edirne'de en fazla arkeolojik değere sahip olan ilçemizdir. Bu toprak böylesine özellikli bir topraktır. Önümüzde bulunan deniz ise kendi kendine temizleyebilme özelliğine sahip harikulade bir denizdir. Bu ülke, bu il, bu ilçe Cenabı Allah'ın bizlere bir lütfudur. Bizler sahip olduğumuz nimetlerin farkında olarak geçmişten ecdadımızdan aldığımız mirası geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Bizler inanıyoruz ki geçmişi yaşatarak, geleceğimizi inşa ediyoruz. Çünkü millet olarak ne zaman ki geçmişimize sahip çıkıyoruz geleceğimizi güçlü bir şekilde inşa etmiş olduğumuzun farkına varabiliyoruz. Bugün burada ceddimiz Fatih'in de mirasına sahip çıkmanın onurunu yaşıyoruz. Çünkü bu miras bize ceddimiz Fatih'ten kalan bir mirastır. Yaptığımız bu gayretlerle geçmişimize sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Geçmişe sahip çıkmak geleceği inşa etmektir. Bunu Enez'de başardık diğer ilçelerimizde de başaracağız" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Basmacı/ İHA)

Edirne'nin Enez Ayasofyası 56 yıl sonra ibadete açıldı
Edirne'nin Enez Ayasofyası 56 yıl sonra ibadete açıldı
Edirne'nin Enez Ayasofyası 56 yıl sonra ibadete açıldı
Edirne'nin Enez Ayasofyası 56 yıl sonra ibadete açıldı
Edirne'nin Enez Ayasofyası 56 yıl sonra ibadete açıldı
Edirne'nin Enez Ayasofyası 56 yıl sonra ibadete açıldı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Edirne, Cami, Enez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirne'nin 'Enez Ayasofyası' 56 yıl sonra ibadete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'nin "Enez Ayasofyası" 56 yıl sonra ibadete açıldı - Son Dakika
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