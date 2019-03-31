Son Dakika Haberleri: Edirne'nin Enez İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Özkan...

Edirne'nin Enez İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Özkan...

11 dakika önce

Edirne'nin Enez ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Özkan Günenç kazandı.

Edirne'nin Enez İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Özkan..., System.String[]
Edirne'nin Enez ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Özkan Günenç kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Günenç bin 434, AK Parti adayı Abdullah Bostancı 810, İYİ Parti adayı Mustafa Sünnetçi 163 oy aldı.

-Günenç'in özgeçmişi-

1979 yılında Edirne'nin Enez ilçesinde doğdu. Çiftçilik yapan Gönenç evli.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:11 Kaynak: AA

Özkan Günenç, Cumhuriyet Halk Partisi, Enez, Edirne, Güncel
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