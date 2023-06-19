Edirne'nin Erikli beldesi sular altında kaldı - Son Dakika
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Edirne'nin Erikli beldesi sular altında kaldı

19.06.2023 08:52

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli beldesi, şiddetli sağanak sebebiyle sular altında kaldı. Sel suları nedeniyle bölgede çok sayıda araç mahsur kaldı ve evler ile iş yerleri sel sularına maruz kaldı. Bölgeye sevk edilen iş makineleri sel sularını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. AFAD ve Keşan Belediyesi ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli beldesinde birçok yerleşim yeri, cadde ve sokaklar sel suları altında kaldı. Yaşanan sel sebebiyle bölgede çok sayıda araç yolarda mahsur kaldı.

Tatil beldesi Erikli'yi de sel vurdu! Çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı

BELDE MERKEZİ SULAR ALTINDA KALDI

Tatil beldesi Erikli'de herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenilirken çok sayıda ev ve iş yeri ise sel sularına maruz kaldı. Yamaçlardan gelen sel suları belde merkezini sular altında bıraktı. Bazı vatandaşlar su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalırken, bölgeye sevk edilen iş makineleri kent merkezinde oluşan sel sularını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tatil beldesi Erikli'yi de sel vurdu! Çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı

EKİPLERİN BÖLGEDEKİ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Su baskınları nedeniyle sular içinde kalan araçlar ise çekicilere yüklenerek bölgeden kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Yoğun yağış sebebiyle Erikli başta olmak üzere tüm mücavir alanlarda esnaf, vatandaşlar, AFAD, Keşan ve Erikli belediyelerinin ekipleri seferber oldu. AFAD ve Keşan Belediyesi ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Necati Kaya: Vay canına inanılmaz. Erikli 1980 de bir iki ev vardı. Sahilde nato çıkarma tatbikatı yapılırdı. Ne olmuş böyle ya. Yazık. Sahiller tamamen binalarla doldurulmuş.Güzel ince kumlu bir kumsalı vardı.Şimdi kimbilir ne haldedir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • semih bayrak: konuda yer alan belde AKP nin olunca herkes sus pus oluyor . Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Edirne, Erikli, Keşan, Güncel, Son Dakika

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