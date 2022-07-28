EDİRNE'DE BALKONDAKİ FİLEYE TAKILAN KARGA KURTARILDI - Son Dakika
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EDİRNE'DE BALKONDAKİ FİLEYE TAKILAN KARGA KURTARILDI

28.07.2022 14:08

EDİRNE'nin Fatih Mahallesi'nde bir evin balkonunda fileye takılan yavru karga itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

EDİRNE'nin Fatih Mahallesi'nde bir evin balkonunda fileye takılan yavru karga itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Fatih Mahallesi Şehit Polis Memuru Hüseyin İmran Sokakta bir karganın balkona çekilen filelerde takılı kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Gazikent Sitesi Apartmanının 5'nci katındaki balkonunda fileye takılı karga olduğunu gördü. Ekipler ev sahibine ulaşarak evde kendilerinin değil kiracıların oturduğu bilgisini aldı. Bu sırada kiracyı arayarak ulaşmayan ekipler ayağı takılı ve çırpınan kargayı kurtarmak için olay yerine merdivenli itfaiye istedi.

Olay sırasında birçok karganın da balkondaki ip filede takılan yavru kargayı yalnız bırakmadığı dikkat çekti. Ekiplerin 5'inci kattaki dairenin balkonuna merdiven aracılığıyla çıkacağı sırada dairede bir kişinin bulunduğu anlaşıldı. Dairedeki kiracının evin kapısını açmasıyla balkona ulaşan ekipler, kargayı takıldığı filenin iplerini keserek kurtardı. Yavru olduğu görülen karga, kontrol ve tedavi amacıyla Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Edirne, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE BALKONDAKİ FİLEYE TAKILAN KARGA KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EDİRNE'DE BALKONDAKİ FİLEYE TAKILAN KARGA KURTARILDI - Son Dakika
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