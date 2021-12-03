Edirne'nin güneyinde lodos etkili olmaya başladı - Son Dakika

Edirne'nin güney kesimlerinde hızı saatte 50 kilometreye ulaşan lodos etkili olmaya başladı, balıkçılar denize açılamadı.

Meteorolojinin "sarı" ikazla uyardığı kentler arasında yer alan Edirne'de kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Kent merkezinde sakin bir hava hüküm sürerken, güney çevrelerinde ise hızı saatte 50 kilometreye çıkan rüzgar etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte fırtınanın öğleden sonra hafiflemesi bekleniyor.

Balıkçılara zorunlu paydos

Denizlerde ulaşımı güçleştiren şiddetli rüzgar balıkçılara da zorunlu paydos ettirdi.

Enez ilçesinde balıkçılar limanda lodosun etkisinin geçmesini bekliyor.

Bandırmadan avlanmak için bölgeye gelen balıkçılardan Mustafa Çobanoğlu, AA muhabirine, lodos nedeniyle denize açılamadıklarını söyledi.

Havanın sert olması nedeniyle denize çıkamadıklarını ifade eden Çobanoğlu, "Lodosta balık da az oluyor. Lodos burada çok deniz düşürüyor. Rüzgar sert olduğu için ağlara pislik takılıyor. Yarın denize çıkacağız nasipse." dedi.

Gemi kaptanı Selim Çobanoğlu da lodos olduğu zaman çalışamadıklarını belirterek, "Limanda bekliyoruz. Lodosta deniz suyu sıcak oluyor. Poyraz balıkçılara daha iyi geliyor. Poyrazda deniz soğuk olduğu için balık dibe çöküyor daha iyi balıkçılık oluyor." diye konuştu.