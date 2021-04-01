Edirne'nin güzellikleri 'doğal sit alanı' olarak tescillendi - Son Dakika

Edirne'nin doğal güzelliklerini yansıtan yerleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'doğal sit alanı' ilan edildi. Saros Körfezi bölgesinde de ekolojik temelli bilimsel araştırma gerçekleştirildi.

Saros Körfezi bölgesinde dört mevsim yapılan ekolojik temelli bilimsel araştırmalar sonucunda hazırlanan rapor, Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nda görüşüldü. Komisyonda görüşülen raporun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Enez ilçesine bağlı Karaincirli, Büyükevren ve Vakıf köyündeki bazı alanlar 'Doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı', Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyündeki alan ise 'Doğal sit-nitelikli kullanım alanı' olarak tescilledi. Mecidiye köyü sınırları içindeki doğal sit alanıyla ilgili 'Kesin korunacak hassas alan' tesciline yönelik yürütülen idari sürecin ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca, Saros Körfezi bölgesinde ekolojik temelli bilimsel araştırma gerçekleştirildiği de öğrenildi. Alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerine 'www.tvksays.csb.gov.tr' adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.