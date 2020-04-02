Edirne'nin Havsa ilçesinde 3 cadde yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika

Edirne'nin Havsa ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu 3 cadde yaya trafiğine kapatıldı.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Havsa Kaymakamlığı İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Fatih, 23 Kasım ve Uzunköprü caddelerinin gıda, temizlik, sağlık ve tarımsal üretime ilişkin acil ihtiyaçların karşılanması dışında yaya trafiğine kapatıldığını belirtti.

İlçede itfaiye ve temizlik ekiplerinin, tüm yolları ve kaldırımları dezenfekte ettiğini, sosyal mesafenin korunması amacıyla ATM'ler önüne çizgiler çektiklerini aktaran Balkan, vatandaşlardan zorda kalmadıkça evden çıkmamalarını istedi.