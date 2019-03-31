Son Dakika Haberleri: Edirne'nin Havsa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Aydın...

Edirne'nin Havsa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Aydın...

3 saat önce

Edirne'nin Havsa ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Aydın Balkan kazandı.

Edirne'nin Havsa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Aydın..., System.String[]
Edirne'nin Havsa ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Aydın Balkan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Aydın Balkan 2 bin 956, CHP adayı Oğuz Tekin 2 bin 318, Saadet Partisi adayı Kemal Durkaya 170 oy aldı.

-Balkan'ın öz geçmişi

Balkan, 1985 yılında Edirne'nin Hava ilçesinde doğdu. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Balkan, evli ve 1 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:51 Kaynak: AA

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