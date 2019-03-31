Edirne'nin Havsa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Aydın...

Edirne'nin Havsa ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Aydın Balkan kazandı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Aydın Balkan kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Aydın Balkan 2 bin 956, CHP adayı Oğuz Tekin 2 bin 318, Saadet Partisi adayı Kemal Durkaya 170 oy aldı.



-Balkan'ın öz geçmişi



Balkan, 1985 yılında Edirne'nin Hava ilçesinde doğdu. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Balkan, evli ve 1 çocuk babası.

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