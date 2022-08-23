Edirne'de şiddetli yağmur, yollar nehir oldu aktı - Son Dakika
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Edirne'de şiddetli yağmur, yollar nehir oldu aktı

23.08.2022 11:45
Edirne'de şiddetli yağmur, yollar nehir oldu aktı

Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollardan akan su nehir görüntüsü oluşturdu.

Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı bölgesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollardan akan su nehir görüntüsü oluşturdu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bulgaristan'da gece saatlerinde başlayan ve birçok bölgede su baskınına neden olan sağanak yağış, Edirne'nin Bulgaristan'a sınır bölgelerinde de etkili oldu. Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Kemalköy ve çevre köylerde şiddetli yağış zor anlar yaşattı. Kapıkule Sınır Kapısı yolu adeta nehir olup aktı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği Kapıkule'de, peronlarda da su birikti.

Kapıkule bölgesinde yaklaşık 1 saat süren yağış, su baskınlarını beraberinde getirirken, şehir merkezinde ise yağış görülmedi. - EDİRNE

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Kuraklıktan etkilenen Tunca Nehri dip seviyede akıyor Kuraklıktan etkilenen Tunca Nehri dip seviyede akıyor
Kaynak: İHA

Bulgaristan, Edirne, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de şiddetli yağmur, yollar nehir oldu aktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de şiddetli yağmur, yollar nehir oldu aktı - Son Dakika
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