Edirne'nin "kasap kız"ı kendi çıraklarını yetiştirecek - Son Dakika
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Edirne'nin "kasap kız"ı kendi çıraklarını yetiştirecek

08.03.2022 12:09
Edirne'nin "kasap kız"ı kendi çıraklarını yetiştirecek

Edirne'de çıraklıktan yetişen ve "kasap kız" diye anılan Kübra Ayık, dükkanında mesleğe yeni ustalar kazandıracak.

Edirne'de çıraklıktan yetişen ve "kasap kız" diye anılan Kübra Ayık, dükkanında mesleğe yeni ustalar kazandıracak.

Kadınların pek seçmediği kasaplıkta 10 yıl çıraklık yaparak ustalaşan 28 yaşındaki Ayık, kendi iş yerini açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Erzurum'dan Edirne'ye göçen bir ailenin kızı olan Kübra Ayık, küçük yaşta babasını kaybetmesi sonrası hayata erken atılmak zorunda kaldı.

Kardeşinin çalıştığı kasapta liseyi bitirince işe başlayan Ayık, uzun yıllar çıraklık yaptı. "Kasap kız" işin ustası olduktan sonra kendi dükkanını açtı.

Dükkanında sadece kadınlar çalışacak

Ayık, AA muhabirine, "çıraklığını yapmadığın işin ustası olamazsın" düsturuyla çalıştığını söyledi.

İşi öğrenmek ve kadınların her alanda başarılı olduğunu kanıtlamak için azmettiğini dile getiren Ayık, "Kardeşimin patronuna söylemesi ve işe alınmamla çırak olarak başladım kasaplığa. Ne etten anlıyordum ne de eti seviyordum aslında." diye konuştu.

Çırakken kazandığı parayla aldığı motosiklet ve otomobili dükkanını açarken sermaye olarak kullandığını anlatan Ayık, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Ayık, sadece kadınlarla çalışacağını ve kendisinin de çırak yetiştirmek istediğini dile getirdi.

Kadınların her alanda daha fazla var olması gerektiğini söyleyen Ayık, "Dükkana gelenler 'Kasaplık erkek işi, kadın kasap ilk kez görüyoruz' diyorlar. Kasabını da şoförünü de ve diğer tüm mesleklerde kadınları görmeliler. 'İmkansız' diye bir şey yok. Sadece biraz ayaklarını kıpırdatmaları gerekiyor. Emin olun gerçekten sonrası geliyor. İstedikten sonra hepsi oluyor. Rahmetli babam hayatta olsaydı o da bununla gurur duyardı." diye konuştu.

Etleri günlük olarak seçip aldığını anlatan Ayık, "Köftemi ve diğer ürünleri kendim günlük olarak hazırlayıp müşterilerime sunuyorum. Yapmış olduğum bir köfte var anne usulü, çok sevildi. Sucuğu da kendim yapmaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.

Ayık, tüm kadınları hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye etti.

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Erzurum, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'nin 'kasap kız'ı kendi çıraklarını yetiştirecek - Son Dakika


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