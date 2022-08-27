Keşan'da huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
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Keşan'da huzur ve güven uygulaması

27.08.2022 11:14
Keşan'da huzur ve güven uygulaması

Edirne'nin Keşan ilçesinde 114 polisin katılımı ile huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 114 polisin katılımı ile huzur ve güven uygulaması yapıldı. 828 şahsın sorgulandığı çalışmalarda aranan bir kişi yakalandı, toplamda 30 bin liranın üzerinde ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Gün içinde iki periyod halinde yapılan ve 114 personelin görev aldığı çalışmalarda 828 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

Denetimler sırasında göçmen kaçakçılığı suçundan aranması olan A.A. isimli bir şahıs yakalanıp adli makamlara teslim edilirken, E.K. isimli bir başka şahıs ise kimliğini vermeyerek zorluk çıkardı. Şahıs hakkında daha sonra Cumhuriyet Savcısının talimatı ile görevli memura hakaret suçundan adli işlem başlatıldı. Kıraatheane, kafe, otogar, alışveriş merkezleri, hurdacılar ve motosiklet tamircilerinin de kontrol edildiği denetimler, trafik kontrolleri ile devam etti.

165 araç sorgusunun yapıldığı çalışmalarda ise, 18 araç ve sürücüsüne çeşitli maddelerden toplamda 31 bin 814 lira para cezası kesildi. 2 motosiklet de trafikten men edildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
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