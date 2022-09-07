İki kişinin öldüğü kaza ile ilgili olarak polis, otobüs sürücüsü H.D.'yi gözaltına aldı. Adli makamlar karşısına çıkarılan H.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Bir önceki gece Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde Uğur Özkadif yönetimindeki otomobil, Enez Kavşağı'na geldiği sırada yol üzerinde duraklama yapan H.D. idaresindeki yolcu otobüsüne arkadan çarpmış, kazada, Uğur Özkadif ile yanında yolcu olarak bulunan Özgür Kahraman hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 2 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı - Son Dakika

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