Enez ilçesinde dün, İstanbul 'dan Çanakkale 'ye giden Uğur Ö. idaresindeki 22 UC 020 plakalı otomobil, H.D'nin kullandığı 22 AT 568 plakalı otobüse arkadan çarpmıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Uğur Ö. ile yanındaki Özgür K, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili otobüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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