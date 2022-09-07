Edirne'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili otobüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili otobüs sürücüsü tutuklandı

07.09.2022 20:24
Edirne'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili otobüs sürücüsü tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında otobüs sürücüsü tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında otobüs sürücüsü tutuklandı.

Gelibolu-Keşan yolundaki kazada otomobilde bulunan Uğur Ö. ile Özgür K'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından otobüs sürücüsü H.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Enez ilçesinde dün, İstanbul'dan Çanakkale'ye giden Uğur Ö. idaresindeki 22 UC 020 plakalı otomobil, H.D'nin kullandığı 22 AT 568 plakalı otobüse arkadan çarpmıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Uğur Ö. ile yanındaki Özgür K, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili otobüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili otobüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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