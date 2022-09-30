Edirne'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Edirne'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

30.09.2022 16:22
Edirne'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, E.S, evine gittiği arkadaşı O.G. ile bir süre sohbet ettikten sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.G, E.S'yi bıçakla yaraladı.

Yaralı halde evine dönen E.S. bir süre sonra fenalaşınca sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan E.S. tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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