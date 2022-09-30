Alınan bilgiye göre, E.S, evine gittiği arkadaşı O.G. ile bir süre sohbet ettikten sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.G, E.S'yi bıçakla yaraladı.

Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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