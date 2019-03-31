Son Dakika Haberleri: Edirne'nin Keşan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Edirne'nin Keşan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

3 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu kazandı.

Edirne'nin Keşan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Helvacıoğlu 18 bin 449, CHP adayı Şenol Yalı 18 bin 386, Saadet Partisi adayı Ahmet Köseler 195 oy aldı.

Helvacıoğlu'nun öz geçmişi

Mustafa Helvacıoğlu 1965 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğdu. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Helvacıoğlu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odasının 3 dönem başkanlığını yürüttü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:51 Kaynak: AA

Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti, Edirne, Keşan, Güncel
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