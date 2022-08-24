Keşan'da uyuşturucu ile mücadele görevini yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak üzerindeki bir adrese baskın düzenledi. U.K. ve Ö.K. isimli şahıslara ait evde yapılan aramalarda 6 kilo 400 gram eroin, 15.53 gram esrar, 8.58 gram metamfetamin, 7.21 gram kenevir tohumu, kağıda sarılı vaziyette 6.05 gram esrar, 11 adet sentetik ecza ile birlikte Suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 9 bin 625 TL para ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Keşan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.