Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

27.08.2022 10:10
Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir apartmanın bodrum katından kablo, matkap ve buzdolabı motoru çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir apartmanın bodrum katından kablo, matkap ve buzdolabı motoru çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, zanlı A.Ö.'nün Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katından hırsızlık yaptığı belirlendi.

Polis ekiplerince başlatılan çalışma sonrası Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yakalanan A.Ö. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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