Keşan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde poşet içerisinde 5 yavru köpek bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çöp konteynerinde bulunan yavru köpekler koruma altına alındı - Son Dakika

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