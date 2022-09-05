Keşan'da sahte içki baskını - Son Dakika
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Keşan'da sahte içki baskını

05.09.2022 14:47
Keşan'da sahte içki baskını

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve baskın düzenleyen polis çok miktarda sahte rakı ve damıtma cihazı ele geçirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve baskın düzenleyen polis çok miktarda sahte rakı ve damıtma cihazı ele geçirdi. Konuyla ilgili bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

Keşan'da gümrük kaçağı ve sahte alkol imalat ve satışı hakkında çalışmalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Yenimescit Mahallesi üzerindeki bir adrese baskın düzenledi.

A.G. isimli şahsa ait evde yapılan aramalarda 10 adet pet şişe ve 2 adet cam şişe içinde satışa hazır hale getirilmiş sahte rakı ile birlikte 1 adet damıtma cihazı ele geçildi. Ayıca tekrar kullanılmak üzere 6 adet TAPDK bandrollü kapak yakalandı.

Evinde sahte alkol bulunduran A.G. hakkında işlem başlatıldı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da sahte içki baskını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Keşan'da sahte içki baskını - Son Dakika
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