Keşan'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi. Yıldız Sokak üzerinde bulunan ve S.D. isimli bir kişiye ait olan evde arama yapan ekipler, esrar üretimi için kömürlüğe ekilmiş kenevir tespit etti.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kenevir, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kenevir bahçesine polis baskını - Son Dakika

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