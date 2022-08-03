Kenevir bahçesine polis baskını - Son Dakika
Üye Girişi

Kenevir bahçesine polis baskını

03.08.2022 09:27
Kenevir bahçesine polis baskını

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve baskın yapan polis ekipleri, esrar üretimi için bahçeye ekilmiş kenevir bitkilerini ele geçirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve baskın yapan polis ekipleri, esrar üretimi için bahçeye ekilmiş kenevir bitkilerini ele geçirdi.

Keşan'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi. Yıldız Sokak üzerinde bulunan ve S.D. isimli bir kişiye ait olan evde arama yapan ekipler, esrar üretimi için kömürlüğe ekilmiş kenevir tespit etti.

Boyu 2 metreyi bulan 37 kök kenevir, ekipler tarafından toplanırken; S.D. gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Eskişehir'de bir evin bahçesine yasadışı ektiği kenevir bitkisini sulayan zanlı yakalandı Eskişehir'de bir evin bahçesine yasadışı ektiği kenevir bitkisini sulayan zanlı yakalandı Keşan'da 37 kök Hint keneviri ele geçirildi Keşan'da 37 kök Hint keneviri ele geçirildi Eşinin babasına 'Kızını öldüreceğim' diyen şahıs tutuklandı Eşinin babasına 'Kızını öldüreceğim' diyen şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Kenevir, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kenevir bahçesine polis baskını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:26 184 milyon dolar değerindeki sabit diski yanlışlıkla çöpe atan adam, şehir çöplüğünü kazmak için izin talep etti
11:07 Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakıp ölümle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı
11:06 Temizlik görevlisinden renkli görüntüler! Müzik dinleyip dans ederek işini yapmaya devam etti
11:01 Muhalefete "Suriye operasyonuna karşı çıkın" çağrısı yapan Selahattin Demirtaş, Türkiye'ye "işgalci", terör örgütü PKK/YPG'ye "Kürt" dedi
11:03 Temmuzda en çok ilaca zam geldi! Gıdada ise zam şampiyonu yumurta oldu
10:57 Ömür Gedik'ten koronavirüs yorumu: Virüsün insan yapımı olduğunu düşünüyorum, sanki boğazımda ufak bir robot geziyordu
10:52 Güneşte delik açıldı! Korkutan uyarı yapıldı: Jeomanyetik fırtınalar Dünya'yı vurabilir
10:32 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 lira seviyesinden satılıyor
10:31 ABD'nin üst düzey ziyaretinden rahatsız olan Çin'in Tayvan'ı ablukaya aldığı harita ortaya çıktı
10:26 Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,95 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 11:35:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kenevir bahçesine polis baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement