Kömürlük hırsızını güvenlik kamerası ele verdi - Son Dakika
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Kömürlük hırsızını güvenlik kamerası ele verdi

26.08.2022 10:16
Kömürlük hırsızını güvenlik kamerası ele verdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evin bodrum katından malzeme çalan hırsızı kamera kayıtları ele verdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evin bodrum katından malzeme çalan hırsızı kamera kayıtları ele verdi. Polis tarafından yakalanan şahıs, cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Büyük Cami Garip Baba Sokak üzerindeki bir adrese hırsız girmiş, evin bodrum katından buzdolabı motoru, hilti ve kablo çalan şahıs kaçmıştı. Ev sahibinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konu ile ilgili araştırma başlatan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesinin ardından şüphelinin A.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste yakalanan hırsız adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kömürlük hırsızını güvenlik kamerası ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kömürlük hırsızını güvenlik kamerası ele verdi - Son Dakika
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