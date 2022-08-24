Kömürlükte 6 kilo 400 gram eroin ele geçirildi; 2 gözaltı - Son Dakika
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Kömürlükte 6 kilo 400 gram eroin ele geçirildi; 2 gözaltı

24.08.2022 11:56

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir evin kömürlüğünde yapılan aramada 6 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir evin kömürlüğünde yapılan aramada 6 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, U.K. ve Ö.K.'nin ikamet ettiği Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'taki evin kömürlüğünde arama yaptı. Aramada, 6 kilo 400 gram eroin, 21,48 gram esrar, 8,58 gram metamfetamin, 7,21 gram Hint keneviri tohumu, 11 sentetik ecza ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 625 lira ele geçirildi. U.K. ve Ö.K. gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kömürlükte 6 kilo 400 gram eroin ele geçirildi; 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kömürlükte 6 kilo 400 gram eroin ele geçirildi; 2 gözaltı - Son Dakika
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