Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

20.09.2022 12:42
Edirne'de asayiş

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir işyerinden elektronik eşya ve inşaat malzemeleri çaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir işyerinden elektronik eşya ve inşaat malzemeleri çaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Yenimescit Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde polis ekipleri, çuvalla yürüyen iki şüpheliyi durdurmak istedi.

Kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin taşıdıkları çuvalda fotoğraf makinesi, cep telefonları, inşaat malzemeleri ve kablolar tespit edildi.

Çalıntı olduğu belirlenen eşyalar sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.T. ve K.A tutuklandı.

Makaron ve kaçak tütün ele geçirildi

Keşan'da 14 bin 860 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 27 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, V.D'nin Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan işyerinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 14 bin 860 makaron ile 27 kilo kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.

V.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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