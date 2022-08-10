Geçtiğimiz günlerde Yeni Mahalle 'deki bir okulda meydana gelen hırsızlık olayında kablo ve metal eşyaları çalan kişi veya kişiler kaçmıştı. Konu hakkında çalışma yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı gün bahse konu olayın şüphelilerinden B.D. isimli bir kadını yakaladı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Okuldan metal ve kablo çalan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika

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