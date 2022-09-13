Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

13.09.2022 14:43
Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Y.D'yi silahla yaraladıktan sonra kaçan A.D, jandarma ekiplerince Tekirdağ'ın Yeniçiftlik Mahallesi'nde yakalandı. Zanlının üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Keşan ilçesine getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 27 Temmuz'da Yukarı Zaferiye Mahallesi Çukurçeşme Sokak'taki evinin önüne gelen Y.D, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi A.D'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Bacağından yaralanan Y.D. sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, A.D'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Tekirdağ, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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