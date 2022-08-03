Kayınvalidesini, 'Kızını vuracağım' diye tehdit eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kayınvalidesini, 'Kızını vuracağım' diye tehdit eden şüpheli tutuklandı

03.08.2022 12:38
Kayınvalidesini, 'Kızını vuracağım' diye tehdit eden şüpheli tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin annesi N.C.'yi, belindeki tabancayı göstererek 'Kızını bu silahla vuracağım' diyerek tehdit eden G.D., tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin annesi N.C.'yi, belindeki tabancayı göstererek 'Kızını bu silahla vuracağım' diyerek tehdit eden G.D., tutuklandı.

Keşan'da G.D., çarşıdaki durakta minibüs bekleyen ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşinin annesi N.C.'nin araçla yanına gitti. G.D., belindeki tabancayı gösterip, 'Kızını bu silahla vuracağım' diyerek tehdit etti. Bunun üzerine N.C., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek G.D.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, G.D.'nin Edirne'de olduğunu tespit etti. G.D., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Keşan'a getirilen G.D.'nin 'tehdit' suçundan İlçe Jandarma Komutanlığı'nca da arandığı belirlendi. G.D., jandarmadaki ifadesinin ardından polis ekiplerine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayınvalidesini, 'Kızını vuracağım' diye tehdit eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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