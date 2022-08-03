Eşinin babasına 'Kızını öldüreceğim' diyen şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Eşinin babasına 'Kızını öldüreceğim' diyen şahıs tutuklandı

03.08.2022 09:36
Eşinin babasına 'Kızını öldüreceğim' diyen şahıs tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşinin babasına "Kızını belimdeki silahla öldüreceğim" diyen şahıs, Edirne'de yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşinin babasına "Kızını belimdeki silahla öldüreceğim" diyen şahıs, Edirne'de yakalandı. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde durakta minibüs bekleyen N.C.'nin yanına arabayla gelen kızının boşanma aşamasında olduğu eşi G.D., belindeki kabarıklığı göstererek "Senin kızını bu belimdeki silahla vuracağım" diyerek tehdit edip uzaklaştı. Kızının sağlığından endişe duyan baba N.C., Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Aranan G.D.'nin Edirne il merkezinde olduğu tespit edildi. Selimiye Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanan şahıs, gözaltına alınarak Keşan'a sevk edildi. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ifadesi alınan G.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin babasına 'Kızını öldüreceğim' diyen şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşinin babasına 'Kızını öldüreceğim' diyen şahıs tutuklandı - Son Dakika
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