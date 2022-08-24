Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanlıkdere Caddesi'nde 'motosiklet hırsızlığı', 'evden hırsızlık' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından aranan C.K., devriye görevi yürüten çarşı ve mahalle bekçilerini görünce kaçmak istedi. Bekçiler, C.K.'yi takip edip yakaladı. C.K. bu sırada bekçilere biber gazı sıkarak kaçmak istedi. Ancak bekçilerin müdahalesiyle C.K. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yakalandığı bekçilere biber gazı sıkarak kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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