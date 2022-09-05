Keşan'da gümrük kaçağı içki ve elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Keşan'da gümrük kaçağı içki ve elektronik sigara ele geçirildi

05.09.2022 13:27
Keşan'da gümrük kaçağı içki ve elektronik sigara ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı içki ve elektronik sigara ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı içki ve elektronik sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheliler C.K. ve A.K'nin iş yeri ve ikametlerinde arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 12 elektronik sigara, 5 paket elektronik sigara tütünü ve 12 şişe sahte içki ve damıtma cihazı ele geçirildi.

Şüpheliler C.K. ve A.K. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da gümrük kaçağı içki ve elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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