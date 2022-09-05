İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheliler C.K. ve A.K'nin iş yeri ve ikametlerinde arama yaptı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keşan'da gümrük kaçağı içki ve elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.