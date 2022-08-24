Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

24.08.2022 11:55
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 2 şüphelinin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüpheliler U.K. ve Ö.K'nın Yenimescit Mahallesi'ndeki adreslerinde yapılan aramada, 6 kilo 400 gram eroin, 22 gram esrar, 9 gram metemfetamin, 7 gram kenevir tohumu, 11 sentetik ecza ele geçirildi.

Ekiplerce 2 zanlı gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Keşan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Keşan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı TOKİ Keşan'da 284 konut yapacak TOKİ Keşan'da 284 konut yapacak
Kaynak: AA

Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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