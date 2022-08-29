Edirne'de tarım aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de tarım aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

29.08.2022 15:50
Edirne'de tarım aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde halk arasında "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde halk arasında "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Keşan'dan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi istikametine seyreden tarım aracı Bahçeköy köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada tarım aracında bulunan M.S, F.S, G.S. ve Z.S. yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzere bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de tarım aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de tarım aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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