Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

04.10.2022 10:12
Edirne'de asayiş

Edirne'nin Keşan ilçesinde, hırsızlık suçundan aranması olan zanlı tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, hırsızlık suçundan aranması olan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yeni Mescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri N.U.K'yi durdurdu.

Yapılan GBT sorgulamasında N.U.K'nin hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de, üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Çavuşbey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri O.Ş'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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Çöp konteynerinde bulunan yavru köpekler koruma altına alındı Çöp konteynerinde bulunan yavru köpekler koruma altına alındı
Kaynak: AA

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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