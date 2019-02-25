Son Dakika Haberleri: Edirne'nin Keşan İlçesinde Kar Etkisini Sürdürüyor

Edirne'nin Keşan İlçesinde Kar Etkisini Sürdürüyor

43 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi sabahı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Edirne'nin Keşan İlçesinde Kar Etkisini Sürdürüyor, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi sabahı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Aralıklarla meydana gelen yağış sonrası kent beyaza büründü.

Kar nedeniyle eğitimde her hangi bir aksama yaşanmazken, Keşan Belediyesine bağlı ekipler kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar ise karla kaplanan araçlarını kendi imkanlarıyla temizlerken, bazıları ise kardan şemsiye ile korunmaya çalıştı.

Bugün etkisini kaybetmesi bekleniyor

Öte yandan, ilçeye bağlı köy yollarında her hangi bir aksaklığın yaşanmadığı kaydedildi. Köy yollarında kar temizleme çalışması, Edirne İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılıyor. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:26 Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, Kar, Güncel
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