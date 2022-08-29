Edinilen bilgiye göre, Keşan-Gelibolu istikametinde seyreden patpat olarak tabir edilen araç, kavşak notasından Keşan'a bağlı Bahçeköy istikametine doğru manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Patpatta bulunan Filiz Sevici, Memoş Sevici, Göksel Sevici ve Zehra Sevici yaralandı.

Kaynak: İHA

Tragger, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Patpat tarlaya uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

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