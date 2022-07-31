Keşan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Keşan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

31.07.2022 16:18
Keşan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Yuvam Sokak'ta otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilme üzerine olay yerine Keşan Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi.

Bu sırada mahalle sakinleri de yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da söndürme çalışmalarını takip etti.

Yaz aylarında yangınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Helvacıoğlu, her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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