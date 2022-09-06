Edirne'de otobüse çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Edirne'de otobüse çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

06.09.2022 15:34
Edirne'de otobüse çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde otobüse arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otobüse arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü.

İstanbul'dan Çanakkale'ye giden Uğur Ö. idaresindeki 22 UC 020 plakalı otomobil, H.D. yönetimindeki 22 AT 568 plakalı otobüse Enez ilçesi yakınlarında arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Uğur Ö. ile yanındaki Özgür K, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de otobüse çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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