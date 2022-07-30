Edirne'de "Huzur" uygulamasında 19 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'de "Huzur" uygulamasında 19 kişi gözaltına alındı

30.07.2022 10:39
Edirne'de "Huzur" uygulamasında 19 kişi gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan "Huzur" uygulaması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan "Huzur" uygulaması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca ile satış için paketlenmiş bir miktar eroin, esrar, bonzai ile ecstasy ele geçirildi. İlçe genelinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde ise 451 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 135 araç kontrol edildi.

"Huzur" uygulaması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Keşan'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı Keşan'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 'Huzur' uygulamasında 19 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de "Huzur" uygulamasında 19 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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