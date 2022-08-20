Keşan'da huzur ve güven uygulamaları - Son Dakika
Üye Girişi

Keşan'da huzur ve güven uygulamaları

20.08.2022 10:02
Keşan'da huzur ve güven uygulamaları

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında 904 kişinin GBT'si sorgulandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında 904 kişinin GBT'si sorgulandı. Motosiklet tamircilerinin ve hurdacıların da denetlendiği çalışmalarda 48 bin liranın üzerinde ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Kıraathane, park, internet kafe, motorsiklet tamircileri ve hurdacılar ile birlikte sokak üzerinde yaya olarak yapılan denetimlerde 106 personel görev alırken, toplamda 904 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

Uygulamalar sınasında durumundan şüphelenilerek durdurulan E.B. isimli bir şahsın üzerinden 0.73 gr eroin ele geçirilirken, başka bir kişinin de yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Denetimler trafik kontrolleri ile devam etti. 255 aracın sorgusunun yapıldığı trafik uygulamalarında 4 motosiklet ve 1 otomobil trafikten men edilirken, 35 araç sürücüsüne de çeşitli sebeplerden toplamda 48 bin 454 lira idari para cezası kesildi. - EDİRNE

YORUMLAR
500
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Keşan'da aşure dağıttı AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Keşan'da aşure dağıttı Keşan'da bir evde 280 sentetik ecza ele geçirildi Keşan'da bir evde 280 sentetik ecza ele geçirildi
Kaynak: İHA

Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da huzur ve güven uygulamaları - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:33 Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
06:08 Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var
02:46 Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz
01:36 Faizi düşürmeye devam eden Merkez Bankası'ndan yeni adım! Bankalar katsayıya bağlı olacak
00:56 Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının anısı, Kenan İmirzalıoğlu'nu bile güldürdü!
00:33 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifak da kuruldu! İlk toplantı Ankara'da yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 10:03:33. #1.11#
SON DAKİKA: Keşan'da huzur ve güven uygulamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement