Edirne'nin Keşan ilçesinde YKS anında "sessiz" olunması için bir dizi önlem alındı - Son Dakika

Keşan Belediyesi, milyonlarca öğrencinin geleceğine yön verecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde tüm ilçeye broşürlerle sessizlik çağrısında bulunacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu düzenlenecek YKS için tüm öğrencilere başarılar diledi.

Sınavda öğrencilerin dikkatini dağıtacak ses veya gürültü yapılmaması konusunda bazı önlemler aldıklarını anlatan Helvacıoğlu, "Sessiz ol Keşan" başlığı ile bastırtıldıkları broşürleri tüm ilçeye dağıtacaklarını belirtti.

Sınav esnasında adayların konsantrasyon ve motivasyonlarının etkilenmemesi için harekete geçtiklerini vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın geleceği Türkiye'nin geleceği' başlığıyla sınav boyunca sessizliğin sağlanması konusunda tüm çabayı göstereceğiz. Pazarcı esnafımızın geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sessizliğin sağlanması için gereken hassasiyeti göstereceğinden eminiz. Sınav binaları etrafında pazaryeri, inşaat alanlarını denetlemek için zabıta personelimiz ve emniyet birimlerimizden oluşan özel bir ekip sınav süresi boyunca görev yapacak.

Belediyemizin şantiyelerinde çalışmalara ara vereceğiz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz de bu süre zarfında çalışmalara ara verecek. 1 yıl boyunca edindikleri bilgi ve birikimlerin kısıtlı bir süre içerisinde ortaya koyarak geleceklerine yön verecek çocuklarımıza başarılar dilerim. Lütfen sınav süresi boyunca sessiz olalım."

Keşan Belediyesi sınav öncesinde belirli noktalarda sürücülere uyarı broşürleri dağıtacak.