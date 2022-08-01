Saros Körfezi'nde yarım saat arayla 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Saros Körfezi'nde yarım saat arayla 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

01.08.2022 19:49
Saros Körfezi'nde yarım saat arayla 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saros'un Mecidiye ve Yayla sahillerinde yarım saat arayla boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saros'un Mecidiye ve Yayla sahillerinde yarım saat arayla boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İlk olay, Mecidiye sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzmek için sahile gelen aile üyeleri denize girdi. Bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce kuzenleri ve diğer aile üyeleri yardımına koştu ancak onlar da boğulma tehlikesi geçirdi. 5 gencin boğulma tehlikesi yaşadığı panik dolu o anlarda sahildeki diğer vatandaşlar da yardıma koştu. Denizden çıkartılan gençler, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine sevk edildi. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlk vakadan yaklaşık yarım saat sonra başka bir boğulma vakası da Yayla sahilinde yaşandı. Denize giren yaşlı bir adam boğulma tehlikesi geçirdi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan şahıs, daha sonra Keşan Devlet Hastanesine götürüldü. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Mecidiye, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saros Körfezi'nde yarım saat arayla 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saros Körfezi'nde yarım saat arayla 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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