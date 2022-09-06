Tarihi bina alev alev yandı - Son Dakika
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Tarihi bina alev alev yandı

06.09.2022 11:23
Tarihi bina alev alev yandı

Edirne'nin Keşan tarihi bir binaya giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler evin yanmasına sebep oldu.

Edirne'nin Keşan tarihi bir binaya giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler evin yanmasına sebep oldu. Alev alev yanan metruk bina kül oldu.

Yangın, Büyük Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Mumcu Caddesi ve Oduncular Caddesinin kesiştiği adreste bulunan ve 1928 yılında yapılmış tarihi bir binaya kimliği belirsiz kişi veya kişiler girdi. Uyuşturucu bağımlılarının uğrak noktası haline de gelen metruk evden bir süre sonra alevler yükselmeye başladı.

Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu yetkililere haber verirken, alevlerin çatısını sardığı binadan bir süre sonra patlama sesi duyuldu. Patlamanın şiddetiyle içeri kimsenin girmemesi için pencerelere örülmüş tuğlalar dışarı fırladı.

Panikle dışarı çıkan vatandaşlar, tarihi binanın alevlere teslim olarak yok oluşunu izledi.

Daha sonra bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ve sağlık görevlileri de olay yerinde hazır bulundu. Yanan çatıyı ve evin içindeki yangını kontrol altına alan itfaiye görevlileri, soğutma çalışmalarına başladı.

Görgü tanıklarının yangından önce içeriye piknik tüpüyle iki kişinin girmesini söylemesi üzerine bina içinde arama çalışmaları yapıldı. Yanan evin içinde ve alt katında bahse konu kişileri bulmak üzere yapılan çalışmalarda içeride kimsenin olmadığı tespit edildi. - EDİRNE

YORUMLAR
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Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Keşan'da feci kaza: 2 ölü Keşan'da feci kaza: 2 ölü
Kaynak: İHA

Büyük Cami Mahallesi, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi bina alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi bina alev alev yandı - Son Dakika
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