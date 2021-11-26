EDİRNE'NİN KURTULUŞU COŞKUYLA KUTLANDI, 100 METRELİK TÜRK BAYRAĞI TAŞINDI - Son Dakika

EDİRNE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle kutlandı. Serhat şehrinin kurtuluşunun canlandırıldığı törende öğrenciler, gaziler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşların taşıdığı 100 metrelik Türk bayrağı geçişi, alkışlarla karşılandı.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunu 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kentte coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, İYİ Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, siyasi parti temsilcileri ile Edirneliler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından törenlere Talatpaşa Caddesi'nde devam edildi.

Törende, Edirne'nin kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Vali Ekrem Canalp, kurtuluşun simgesi Türk bayrağını öğrencilerden teslim aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla devam eden törende Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, günün anlam ve önemine dair konuştu. Gürkan, Edirne'nin son 200 yıl içerisinde 4 büyük işgal yaşadığını ifade ederek, "4 kez bu mübarek topraklar, bu aziz vatan işgale uğradı. Bu büyük millet, bu yüce millet, her seferinde vatanını tekrar geri almaya, bayrağını tekrar göndere çekmeyi başardı. En son 1920 - 1922 döneminde 2 yıl boyunca, emperyalistlerin hain emelleri sonucu, bütün dünyanın, 7 düvelin üzerimize gelmesi sonucu, Edirnemiz yine işgal edildi. Milletin bağrından çıkan, yüce Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan kahraman askerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı düşman işgalinden kurtardı. 9 Eylül'de İzmir'le başlayan kurtuluş silsilesi, 25 Kasım'da Edirne ile nihayet buldu. O günden bu yana 99 yıldır, 'bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' şiarından hareket eden yüce Türk milleti, şehitlerimizin bize emaneti olan bu aziz vatanı, şanlı bayrağımızı korumaya devam ediyor ve sonsuza kadar da korumaya devam edecek" diye konuştu.

100 METRELİK TÜRK BAYRAĞI TAŞIDILAR

Gürkan'ın konuşmasının ardından Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu dans gösterisi sergilerken, tören resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları ve firmaların resmi geçişi ile devam etti. Törende öğrenciler, gaziler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Bayrağın geçişi sırasında vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Törende kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve firmalar da geçiş yaptı. Firmaların geçişi sırasında, vatandaşlar dağıttıkları bademezmesi ve hediyeleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Edirne'nin Kurtuluşu programı, geçit töreninin ardından sona erdi.