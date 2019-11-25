Son Dakika Haberleri: Edirne'nin Kurtuluşu törenlerine promosyon dağıtımı damgasını vurdu
Son Dakika Genel Edirne'nin Kurtuluşu törenlerine promosyon dağıtımı damgasını vurdu - Son Dakika

Edirne'nin Kurtuluşu törenlerine promosyon dağıtımı damgasını vurdu

6 saat önce

Edirne'nin Kurtuluşu törenlerine promosyon dağıtımı damgasını vurduEDİRNE - Edirne'nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılında kutlama törenleri düzenlendi.

Edirne'nin Kurtuluşu törenlerine promosyon dağıtımı damgasını vurdu

EDİRNE - Edirne'nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılında kutlama törenleri düzenlendi. Törenlerde, firmalarının promosyon ürün dağıtımı sırasında vatandaşlar, ürünleri kapmak için birbiri ile yarıştı.

Edirne'nin kurtuluş yıl dönümü için düzenlenen törende işletmelerin halka promosyon ürün dağıtımı sırasında izdiham çıktı. İnsanların birbirleriyle yarıştıkları kargaşada, şans eseri yaralanan olmadı.

Edirne'nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri, Talatpaşa asfaltı üzerinde düzenlenen törenlerle yapıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın konuşmasının ardından folklor gösterileri yapıldı. Törenler, şehir içinde faaliyet gösteren firmaların, kamu ve özel kurumların araçlarıyla geçiş töreni ile devam etti.

Promosyonlar kapış kapış

Firmaların promosyon dağıtımı sırasında insanlar adeta birbirini ezdi. Ürün atan araçların camlarına, kapılarına akın eden vatandaşlar ürünleri kapmak için birbirleri ile yarıştı.

Oto çekicisi kurgusu ile dikkat çekti

Öte yandan, geçit törenine katılan bir oto kurtarıcı aracı ise kurgusu ile dikkat çekti. Gerçeğini aratmayan senaryosu ile kaza yapan aracı ve üzerindeki yaralıları çeken oto çekicisi, izleyenlerden tam not aldı. Oto çekicisi üzerindeki 'trip hariç herkesi çekerim' yazısı ise gülümsemelere neden oldu.

Edirne'nin Kurtuluşu törenlerine promosyon dağıtımı damgasını vurdu

Edirne, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:27 Kaynak: İHA
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