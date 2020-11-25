Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlanıyor

25.11.2020 10:05
Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlanıyor, System.String[]

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne'nin kurtuluş günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne'nin kurtuluş günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Tabakoğlu, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve bu medeniyetler için adeta vazgeçilmez bir şehir olan Edirne'nin 98. kurtuluş coşkusunun yaşandığını belirtti.

Binlerce yıldır barışın, hoşgörünün ve huzurun hüküm sürdüğü bu topraklar aynı zamanda birçok kez işgale uğramış, çok sayıda hazin göç hikayesine tanıklık ettiğini ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Gittiği her yere hoşgörüyü de beraberinde götüren bir imparatorluğun en parlak ve en şaşaalı günlerini gören Edirne 1912 yılında Osmanlı İmparatorluğuna karşı açılan savaşta en zor günlerini yaşamış, işgalle birlikte binlerce evladını bu vatan için şehit vermiştir. Birçok acı dolu hikayeyle ve şehit kanlarıyla yoğrulan bu topraklar 25 Kasım 1922 tarihinde Kuva-i Milliye ruhuyla işgalden kurtarılmış ve büyük bir kahramanlık destanı ile yeniden vatan toprağı yapılmıştır.

Yaşadığı acılara kendi kendine merhem olan bu kadim kent, bağrından nice kahramanlar çıkarmış ve dünyanın seyrini değiştirecek gelişmelere vesile olmuştur. Mehmet doğmuş ve 'Fatih' unvanını alarak çağ açıp çağ kapamış.Sinan gelmiş ve en güzel eserini bırakarak 'usta'lığa erişmiş. İlhan Koman yetişmiş ve dünyaya açılarak ardında eşsiz bir miras bırakmış. Tarih boyunca Traklara yurtluk, Osmanlı'ya başkentlik, Balkanlara öncülük ve Cumhuriyete şahitlik yapan bu kadim topraklar gördüğü onca işgal, göç ve afete rağmen ihtişamından bir şey kaybetmiyor."

Trakya Üniversitesi olarak tarih denizinde kendine derinlerde yer edinen bu güzel kentin birçok değerini gün yüzüne çıkararak medeniyete, kültüre ve mirasa sahip çıkıldığını vurgulayan Tabakoğlu, "Bir dünya kenti olan Edirne'mizi daha da ileri taşımaya gayret ediyoruz. Köklerinden aldığı şanlı mirası gelecek nesiller boyu taşıyacak olan Edirne'mizin işgalden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, bu topraklar için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." diye kaydetti.

-Milli Eğitim Müdürü Arpacı

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne'nin kurtuluş günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arpacı, Edirne'nin hem tarihi önemi hem de barındırdığı kültür varlıkları ile önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Anadolu'nun Avrupa ve Balkanlar'a açılan kapısı Edirne'nin Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yaptığını anımsatan Arpacı, şunları kaydetti:

"Fethedildiği 1361 yılından itibaren huzur içinde yaşanılan Edirne, ne yazık ki 1829'dan 1922'ye kadar birçok kez işgale uğramıştır. Şehrimiz bu süreçte Ülkemizin Bağımsızlığı uğruna önemli mücadelelere tanıklık etmiştir. Tarihinin en karanlık ve acı günlerini bu dönemde yaşayan Edirne, işgalle birlikte Sarayiçi'nde binlerce evladını şehit vermiştir. Tarih boyunca acılarla yoğrulan ve şehit kanlarıyla sulanan bu topraklar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı kurtuluş mücadelesiyle 25 Kasım 1922'de yeniden vatan toprağı yapılmıştır. Eğitim camiası olarak görevimiz geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimize tarihimizi en iyi şekilde anlatmak, gençlerimizi tarihinden ders almış, geleceğe umutla bakan, ülkemizi her alanda en üst seviyelere çıkararak dünyada söz sahibi nesiller olarak yetiştirmektir.Bu duygu ve düşüncelerle Edirne'mizin kurtuluş gününü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

-İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne'nin kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Soytürk, mesajında, Edirne, beş asır üç kıtada farklı dinlere, farklı ırklara, farklı anlayışlara barış ve huzur getiren Osmanlı'ya yaklaşık 1 asır başkentlik yaptığını belirtti.

Edirne'nin konumu itibariyle her dönem iskan için tercih edilen bir bölge olduğunu ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Çeşitli medeniyet ve kültürlere, farklı din ve dillere sahip topluluklara yüzyıllarca ev sahipliği yapmıştır. Asırlar boyunca camilerden yayılan ezan seslerine, kiliselerin çan sesleri karışmış; damat halayında Müslüman, Yahudi ve Hıristiyan komşular birlikte saf tutmuştur. Ne yazık ki bu barış dolu günler, Fransız İhtilali'nden sonra tüm dünyayı saran olumsuz fikir akımlarının da etkisiyle yerini savaşların, acıların hüküm sürdüğü günlere bırakmıştır."

Yurdu işgal eden düşmana karşı başlatılan Milli Mücadele ile Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde bir milletin yeniden dirildiği ve ayağa kalktığını belirten Soytürk, şöyle devam etti:

"Büyük Taarruz 'un sonunda elde edilen zaferin meyvesi olan Mudanya Mütarekesi sonucunda da Edirne, 25 Kasım 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulmuştur. Aradan geçen 98 yıl boyunca müreffeh günlerine yeniden geri dönen Edirne'miz bugün eğitimde, sağlıkta, ekonomide, turizmde, yapılan yatırımlarla ülkemizin gelişmiş şehirleri arasında yerini alırken, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de ülkemizin Avrupa'ya ve Balkanlar'a açılan kapısı olmaya devam etmektedir. Tarihten aldığımız bu büyük ve kutlu sorumluluğun bilinciyle her geçen yıl Edirne'mizin daha da gelişip büyük başarılara imza atacağına inancımız tamdır. "

-AGD Başkanı İriş

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş de yayımladığı mesajda ülkenin kurtuluşu için canlarını feda eden şehitleri şükran ve minnetle andığını belirtti.

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğün ne demek olduğunu en iyi bilen bir millet olduğunu ifade eden İriş, "Vatanı için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine koşan bir neslin evlatlarıyız. Ecdat yadigarı güzel Edirne'mizi düşman işgalinden kurtaran şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz." diye kaydetti.

Trakya Üniversitesi, Osmanlı, Edirne, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika


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