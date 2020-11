Edirne'nin kurtuluşunun 98. yıl dönümüne doğru - Son Dakika

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

Gaytancıoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, Edirne'nin kurtuluşunun, 98 yıl önceki coşku ve şükranla kutlandığını belirtti.

Savaşı, işgali, direnişi ve zaferi Cumhuriyet'ten, Cumhuriyetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ayrı düşünülemeyeceğini ifade eden Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Atatürk kurtarıcımız ve kurucumuz olduğu kadar düşünce ve devrimleriyle geleceğimizdir. Bu topraklar, kurtuluş savaşımızı zafere götüren Kuvayı Milliye'nin temelini oluşturan Müdafi Hukuk Cemiyetlerinin ilk olarak kurulduğu yerlerdir. İşgalin gelişini, Osmanlı'nın çöküşünü gören dedelerimiz direnişin ilk tohumlarını atmış ve sonuçta zaferi görmüştür.

Daha öncede işgal görmüş ve her seferinde bu işgali ortadan kaldıran atalarımız topraklarımızı 1922'de artık bir daha yabancı eli değmemek üzere bize bırakmıştır. Öylece de kalacaktır. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda gittikçe başaramayacağımız iş yoktur. En zor işleri bile Atatürk gibi düşünerek başarabiliriz. Düşman işgalinden kurtuluşumuzun 98'inci yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyor, milletimizin kurtuluş bayramını kutluyorum."

-Belediye Başkanı Gürkan'ın mesajı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yayımladığı mesajda Edirne'nin sonsuza dek, Cumhuriyet'in değerlerine bağlı, Atatürk ilke ve devrimlerinden asla ayrılmayan Türk yurdu olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.

Türk milletinin istikbalinin tehlikeye düştüğünde birlikte olmayı her zaman başardığının altını çizen Gürkan, şunları kaydetti:

"Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz da gördük ki, bu millet bağımsızlığı, istikbali tehlikeye düştüğünde aynı o 1919 ruhu gibi Kuva-yi Milliye ruhuyla bir olmasını, iri olmasını, diri olmasını bilen bir millettir. Bu millet bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü korumak için her türlü siyasi düşünceyi, her türlü ayrışmayı, her türlü fikri, düşünceyi bir tarafa bırakarak, 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyen büyük bir millettir.

Dostlarımız gurur duysun; terör örgütleri, Türkiye'yi bölmek, parçalamak isteyenler dursun düşünsün, korksun. Türk milleti Atasının izinde, Cumhuriyet'in ışığından asla ve asla her ne şartta olursa olsun taviz vermeyecektir. Bu milletin her bir ferdi göğsünü bu topraklar için bu vatan için feda etmekten bir an dahi çekinmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti dünya döndükçe ilelebet yaşayacaktır."

Edirne'nin de düşmana boyun eğmediğini vurgulayan Gürkan, şöyle devam etti:

"Bugün içinde özgürce yaşadığımız bu topraklar, çok acılar çekmesine rağmen asla ve asla özgürlüğünden vazgeçmemiştir. Düşmana boyun eğmemiştir. Bu yüzdendir ki Edirne, her zaman özgürlüğün kıymetini bilmiş, Cumhuriyet'in değerlerine sımsıkı bağlı kalmıştır. Her zaman huzur içerisinde yaşamasını bilen bu kent, sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu fikirleri ve devrimleriyle yolumuzu aydınlatan, farklı kültür ve inançtaki insanları vatan adı altında tekrar bir araya toplayarak, bu cennet topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda bir kez daha saygıyla eğiliyor; Malazgirt'ten Edirne Savaşları'na; İstanbul'un Fethinden Çanakkale'ye, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na; Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a bu toprakları vatan yapmak ve bu aziz vatanı korumak için canını, kanını, gözünü kırpmadan veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum."

- AK Parti İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 25 Kasım Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, mesajında Türk milletinin bağımsızlığına düşkünlüğünün 98 yıl önce Edirne'de en güçlü şekilde gösterildiğini belirtti.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutlamanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Edirne'mizin kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünde sevincimiz ve heyecanımız ilk günkü gibi. Cumhuriyet'e giden yolumuzun her aşaması ayrı bir kahramanlık destanı ile doludur. Kurtuluş Savaşımız ile bağımsızlık ve vatan bütünlüğümüzü koruduğumuzu tüm dünyaya gösterdik.

Yurdumuzun her köşesinde kadın, erkek, genç, ihtiyar bütün milletimizin birbirine kenetlenerek verdikleri şanlı mücadele ülke sevgisi ve bağımsızlık idealinin tarihi örnekleriyle doludur. Edirne'miz, verdiği üstün mücadeleyle tarihimizin bu onurlu sayfalarındaki yerini almıştır."

Görevin kan, gözyaşı ile binlerce şehit verilerek yeniden vatan toprağı yapılan serhat kenti Edirne'ye sahip çıkmak olduğunu belirten İba, "Sahip çıkmak sadece bu topraklarda yaşamak değil, atalarımızdan miras kalan bu güzel şehri tarihi kimliğini koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda aziz canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu duygularla Edirne'mizin kurtuluş coşkusunu yürekten paylaşıyor, Edirne'de yaşayan tüm hemşehrilerime selam ve sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

-İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Pekcanı da Edirne'nin 98 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde tarihe adını altın harflerle yazdırdğını belirtti.

Kahraman Edirneliler'in genci yaşlısı kadını erkeği ile canlarını ortaya koyarak yokluklar içerisinde verdikleri mücadele ile esaret zincirlerini kırarak bize emanet edilen topraklara sahip çıktıklarını vurgulayan Pekcanlı, şunları kaydetti:

"25 Kasım Edirne için azmin, kararlılığın, birlik olmanın, birbirine kenetlenmenin tarihidir. Kurtuluş savaşlarının kolay kazanılmadığını Cumhuriyetin kolay kurulmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Cumhuriyetin hangi şartlarda kurulduğunu gelecek nesillere anlatmak bu kutsal emanete sahip çıkmak Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahramanlarımıza minnet borcumuzu ifade etmek hepimizin görevidir.

Bu gün bizim gurur günümüzdür. Bize bu gururu yaşatan,vatan topraklarında özgürce yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, Edirne'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını kutluyorum"

- MHP İl Başkanı Tercan'ın mesajı

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da mesajında, Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış, Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu kentin kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın gururunun yaşandığını belirtti.

Başkentlik yaptığı yıllardan bugüne huzurun olduğu, örfün adetin var olduğu, Türklük gurur ve şuurunun, İslam ahlak ve faziletinin yaşandığı ve yıllar boyunca huzurun olduğu bu güzel kentin özünü, ruhunu ve önemini her daim koruduğunu ifade eden Tercan, şunları kaydetti:

"Vatan evlatları Mehmetçikler, Edirne ruhu, Fatih ruhu, Atatürk ruhu taşıyarak ve ayağa kalkarak var olma, yok olma mücadelesi vererek bu cennet toprakları savundular ve düşmana geçit vermediler. Toprak için toprağa düştüler, şehit ve gazi oldular. Edirne için canını, kanını tereddüt etmeden feda edenler, ölürsem şehit, kalırsam gazi ruhunu taşıyarak düşmana karşı şanlı mücadeleler verenler Edirne'yi vatan toprağı yapmışlardır.

Edirne çok çile çekti, çok acı çekti, çok sıkıntı yaşadı, çok şehit verdi, çok gazi verdi. Şehit kanları ile sulanan bu topraklar, yani Edirne'miz Türkiye'nin batıya açılan kapısı oldu sonunda. Edirne'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıldönümünü en kalbi duygularla kutluyorum. Büyük komutan, devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Şükrü Paşa'yı, şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar."

- Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Kaya'nın mesajı

Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Şaban Kaya, Edirne'nin Kurtuluşunun 98. yıldönümünü kutladı.

Kaya mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Din, vatan ve namusu için hiçbir zaman canını dahi esirgemeyen şehit ve gazilerimizi Edirne'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünde bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz, Allah makamlarını cennet eylesin.

Millet olarak şunu asla unutmamalıyız ki tarih, ders alınmazsa tekrar eder. Bugün de çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Ülkemiz ve bölgemiz üzerine oynanan oyunlar bitmiş değil, kötü emelleri son bulmuş değil."