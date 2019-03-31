Edirne'nin Lalapaşa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
20 dakika önce
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmail Arslan kazandı.
Edirne
'nin Lalapaşa
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı İsmail Arslan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Arslan 447, MHP
adayı Ali Osman Uzman
261, İYİ Parti
adayı Bülent Şahinşah
212 oy aldı.
-Arslan'ın öz geçmişi
1977 yılında Edirne'de doğdu. AK Parti Edirne il yönetiminde de yer alan Arslan, AK Parti Lalapasa ilçe Başkanlığı görevini yürütüyordu. Lise mezunu ve evli.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:47 Kaynak: AA
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