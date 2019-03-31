Son Dakika Haberleri: Edirne'nin Lalapaşa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Edirne'nin Lalapaşa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

20 dakika önce

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmail Arslan kazandı.

Edirne'nin Lalapaşa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsmail Arslan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Arslan 447, MHP adayı Ali Osman Uzman 261, İYİ Parti adayı Bülent Şahinşah 212 oy aldı.

-Arslan'ın öz geçmişi

1977 yılında Edirne'de doğdu. AK Parti Edirne il yönetiminde de yer alan Arslan, AK Parti Lalapasa ilçe Başkanlığı görevini yürütüyordu. Lise mezunu ve evli.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:47 Kaynak: AA

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