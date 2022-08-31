Edirne'de çiftlikte yangın: Can pazarı yaşandı, hayvanlar telef oldu - Son Dakika
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Edirne'de çiftlikte yangın: Can pazarı yaşandı, hayvanlar telef oldu

31.08.2022 13:01
Edirne'de çiftlikte yangın: Can pazarı yaşandı, hayvanlar telef oldu

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan onlarca hayvanı kurtarmak için köy halkı saniyelerle yarıştı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan onlarca hayvanı kurtarmak için köy halkı saniyelerle yarıştı. Yangında birçok hayvan kurtarılırken, 3 buzağı ve 1 köpek telef oldu.

Lalapaşa'nın Taşlımüsellim köyünde bir çiftlikte yangın çıktı. Alevlerin saman balyalarının bulunduğu alana sıçramasıyla alevler ürkütücü boyuta ulaştı. Dakikalar içinde tüm çiftlik alev topuna döndü. Korku dolu anların yaşandığı esnada, çiftlik sahibi Nur Seyit ve köy halkı canları pahasına çiftlikte alevlerin arasında mahsur kalan 40 büyükbaş hayvanı kurtarmak için canla başla mücadele etti. Uzun uğraşlar sonucu 37 büyükbaş hayvan alevlerin arasından kurtarılırken, 3 buzağı ve 1 köpek alevlere teslim oldu. Can pazarının yaşandığı çiftlikte büyük maddi hasar meydana geldi.

"Yangın havadan görüntülendi"

Saman balyalarının ve çiftlikte bulunan tüm ürünlerin küle döndüğü yangın dron ile havadan görüntüledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

"Çiftlik sahibi zor anlar yaşadı"

Konuşurken zor anlar yaşayan çiftlik sahibi Nur Seyit, "Karma karışık bir duygu içerisindeyim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çiftlikte bulunan hayvanlarımızı çıkarttık ama 3 buzağımızı ve 1 köpeğimizi maalesef kurtaramadık. Saman balyaları, ağılımız ve çatılar hepsi yandı" dedi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Lalapaşa, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de çiftlikte yangın: Can pazarı yaşandı, hayvanlar telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de çiftlikte yangın: Can pazarı yaşandı, hayvanlar telef oldu - Son Dakika
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