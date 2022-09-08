Edirne'de köylüler "devlet destekli proje" sayesinde badem üreticisi oldu - Son Dakika
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Edirne'de köylüler "devlet destekli proje" sayesinde badem üreticisi oldu

08.09.2022 11:08

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy'de, vasfını yitirmiş orman arazisine devlet desteğiyle kurulan bademlik, vatandaşlar için gelir kapısı oldu.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy'de, vasfını yitirmiş orman arazisine devlet desteğiyle kurulan bademlik, vatandaşlar için gelir kapısı oldu.

Köyde atıl durumdaki orman arazisinin üretime kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 6 yıl önce 130 dönümlük alana yüzde 80 hibeyle 6 bine yakın badem fidanı dikildi.

Köy sakinlerinin imece usulüyle çalılardan ve otlardan arındırdığı arazinin fidanlığa dönüştürülmesinde yüzde 80 devlet desteği alan üreticiler, ağaçların olgunlaşmasıyla hasadı yapmaya başladı.

Buğday, arpa ve ayçiçeği gibi ürünlerin ekildiği bölgede oluşturulan bademlikte birim alandan elde edilen yüksek gelir üreticilerin yüzünü güldürdü.

Devlet desteğiyle badem üreticisi olan köylüler hasatta ağaç başına ortalama 20-30 kilogram verim aldı.

"Tahmin ettiğimizden yukarı bir kazanç sağlıyoruz"

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, AA muhabirine, bademin çiftçiler için alternatif bir ürün olduğunu ve verimli biçimde hasada bu yıl başlandığını söyledi.

Aynı zamanda köydeki üreticilerden biri olan Öztürk, 6 yıl önce çalılık olan ve hayvanların dahi girmediği arazinin katma değer oluşturan bir alana dönüştürülmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Üretimin çeşitlenmesi anlamında faydalı bir çalışma yapıldığını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Projeye köyden 15 üretici katıldık. Yüzde 80'i devlet destekli yüzde 20'si köylüler tarafından karşılandı. Biz burasını imeceyle temizledik, fidanlarını diktik ve bademliği oluşturduk. Geçen yıl biraz badem almıştık, bu sene de yoğun olarak verimli hasat başladı. Badem üretimi bizim için yeni bir uğraş. Çok verimli ve tahmin ettiğimizden fazla kazanç sağlıyoruz. Bu yıl ağaç başına 20-30 kilogram verim alırız diye düşünüyoruz. Köye ek bir gelir oldu, güzel bir gelir elde edeceğimizi düşünüyoruz."

Öztürk, badem üretiminin kuru tarımla kıyaslandığında çok kazançlı olduğunu vurguladı.

Ağaçların bakım maliyetlerinin yüksek olmadığını anlatan Öztürk, "Çok masrafı yok. Budama ve ilaçlama var. Zaten çiftçi de kendi işini yaptığı için çok karlı gözüküyor. Ama her sene bu verimi yapar mı, onu bilmiyoruz." diye konuştu.

Masrafının az olması üreticilerin ilgisini çekiyor

Çömlekköy Muhtarı Feridun Ertürk de ilerleyen dönemlerde köyde badem üretiminin artacağını söyledi.

Bademin yüksek getirisiyle çiftçilerin ilgisini çektiğine değinen Ertürk, "Bereket versin, şimdi hasat yapıyoruz. Masrafsız bir ürün. Bakımını yapıp ilacını attık. Benim 300 fidanım var. Böyle güzel verim olduktan sonra ben 10 dönüm daha ekerim aynı şekilde komşularımız da eker. İlk yıllar verim alınmadı ama bundan sonra emeğimizin karşılığını inşallah alacağız." ifadelerini kullandı.

Üretici Nail Yankı da badem ağaçlarındaki verimden memnun olduklarını dile getirdi.

Devlet desteğiyle kazançlı bir ürünün üreticisi olduklarını anlatan Yankı, "Bir ağaçtan 20 kilogram ve üzeri verim alıyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız var, bu yıl üretici arkadaşlarla birleşip verirsek daha değerli satılır." dedi.?????

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Kaynak: AA

Lalapaşa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de köylüler 'devlet destekli proje' sayesinde badem üreticisi oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de köylüler "devlet destekli proje" sayesinde badem üreticisi oldu - Son Dakika
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