Edirne'nin LGS birincisi başarısını kitap okumaya borçlu - Son Dakika

Edirne'nin LGS birincisi başarısını kitap okumaya borçlu

2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınava Edirne'de katılan ve tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan Efe Topaloğlu, kitap okuyarak başarıya ulaştığını söyledi.

2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınava Edirne'de katılan ve tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan Efe Topaloğlu, kitap okuyarak başarıya ulaştığını söyledi.

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Edirne Filiz Ortaokulu öğrencisi Topaloğlu, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Topaloğlu, AA muhabirine, başarısını düzenli çalışma ve kitap okumaya borçlu olduğunu söyledi.

Ortaokula başladığında 5. ve 6. sınıfta sadece ödevlerini yaparak kitap okuduğunu belirten Topaloğlu, "7. sınıftan itibaren test kitapları alarak çalışmaya başladım. 8. sınıfta da bu çalışmayı sürdürdüm. Günde ortalama 250-300 soru çözdüm." dedi.

Topaloğlu, lise eğitimi sonrası doktor olmak istediğini ifade etti.

Planlı çalışmanın ve kendine inanmanın başarıda önemli rol oynadığını belirten Topaloğlu, "Süreyi ayarlamak da önemli. İlk başta kitap okumak sonrasında çok soru ve deneme çözerek süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Türkiye birincisi olduğumu öğrendiğimde çok heyecanlandım." diye konuştu.

Anne Aysun Topaloğlu da öğrencileri ve eğitim camiasını, salgın sürecinde bu sınava hazırlandıkları için tebrik etti.

Okul müdürü Çağdaş Değirmencioğlu ise Efe'nin başarısının çok uzun soluklu ve planlı bir çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, öğrencisini tebrik etti.

Edirne, EFE, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'nin LGS birincisi başarısını kitap okumaya borçlu - Son Dakika
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